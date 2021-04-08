ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «РВС» специализируется на поставках и сервисном обслуживании оборудования для заводских лабораторий, научно-исследовательских центров и лабораторий контроля качества.
Мы оснащаем:
— заводские лаборатории
— научно-исследовательские центры
— отделы технического контроля на предприятиях
— высшие учебные заведения и т. д.
Предлагаем:
— лабораторное оборудование
— измерительную и испытательную технику
— аналитическое оборудование
— оборудование для пробоподготовки
— лабораторную мебель и т.д.
Наши преимущества
— Оборудование российских производителей по демократичным ценам!
— Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт оборудование в собственном сервисном центре. Поставляем запасные части и расходники;
— Обучение заказчиков на заводе-изготовителе и на местах эксплуатации оборудования;
— Регулярное повышение квалификации сотрудников;
— Более 25 лет работы на результат.
Наши клиенты
ПАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ПАО “ГАзпром проектирование, ОАО «РЖД», ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», ООО "НПЗ "Северный Кузбасс", ООО «Эм-Си Баухеми», Испытательные Пожарные Лаборатории МЧС России и Узбекистана, АО «Силовые машины», ООО "Сибелко Рус", OOO "ХайдельбергЦемент Рус" , БГТУ им. В.Г. Шухова, АО “Концерн Росэнергоатом”, ФГУП «ВНИИА», СарФТИ НИЯУ МИФИ и др.
Напишите нам! Мы ответим на ваши вопросы и расскажем, чем можем помочь.
Чисто отшлифованная поверхность
В наличии
Ручной насос
В наличии
Ручной насос
В наличии
Размер частиц до 16 мм
В наличии
шарнирные соединения изготовлены из чугуна G. 250.
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Конечная тонкость < 5 мкм
Скорость:180~1800 об/мин
В наличии
В наличии
ALTOCUT CK200В
скорость вращ диска
2500 об/мин
В наличии
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