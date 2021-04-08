Нам доверяют Газпромнефть, РЖД, РАН и многие другие

25 лет работы на результат

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «РВС» специализируется на поставках и сервисном обслуживании оборудования для заводских лабораторий, научно-исследовательских центров и лабораторий контроля качества.

Мы оснащаем:

— заводские лаборатории

— научно-исследовательские центры

— отделы технического контроля на предприятиях

— высшие учебные заведения и т. д.

Предлагаем:

— лабораторное оборудование

— измерительную и испытательную технику

— аналитическое оборудование

— оборудование для пробоподготовки

— лабораторную мебель и т.д.

Наши преимущества

— Только сертифицированное оборудование. Оборудование и приборы, позволяют проводить испытания в точном соответствии как с российским ГОСТом, так и с международными и национальными стандартами других стран (ISO, EN, ASTM, BS и т. д.);



— Оборудование российских производителей по демократичным ценам!



— Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт оборудование в собственном сервисном центре. Поставляем запасные части и расходники;



— Обучение заказчиков на заводе-изготовителе и на местах эксплуатации оборудования;



— Регулярное повышение квалификации сотрудников;



— Более 25 лет работы на результат.

Наши клиенты

ПАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ПАО “ГАзпром проектирование, ОАО «РЖД», ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», ООО "НПЗ "Северный Кузбасс", ООО «Эм-Си Баухеми», Испытательные Пожарные Лаборатории МЧС России и Узбекистана, АО «Силовые машины», ООО "Сибелко Рус", OOO "ХайдельбергЦемент Рус" , БГТУ им. В.Г. Шухова, АО “Концерн Росэнергоатом”, ФГУП «ВНИИА», СарФТИ НИЯУ МИФИ и др.

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