ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «РВС» специализируется на поставках и сервисном обслуживании оборудования для заводских лабораторий, научно-исследовательских центров и лабораторий контроля качества.

Мы оснащаем:

— заводские лаборатории

— научно-исследовательские центры 

— отделы технического контроля на предприятиях

— высшие учебные заведения и т. д. 

Предлагаем:

— лабораторное оборудование

— измерительную и испытательную технику

— аналитическое оборудование

— оборудование для пробоподготовки

— лабораторную мебель и т.д. 

Наши преимущества

— Только сертифицированное оборудование. Оборудование и приборы, позволяют проводить испытания в точном соответствии как с российским ГОСТом, так и с международными и национальными стандартами других стран (ISO, EN, ASTM, BS и т. д.);

— Оборудование российских производителей по демократичным ценам!

— Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт оборудование в собственном сервисном центре. Поставляем запасные части и расходники;

— Обучение заказчиков на заводе-изготовителе и на местах эксплуатации оборудования;

— Регулярное повышение квалификации сотрудников;

— Более 25 лет работы на результат.

Наши клиенты

ПАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ПАО “ГАзпром проектирование, ОАО «РЖД», ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», ООО "НПЗ "Северный Кузбасс", ООО «Эм-Си Баухеми»,  Испытательные Пожарные Лаборатории МЧС России и Узбекистана, АО «Силовые машины», ООО "Сибелко Рус", OOO "ХайдельбергЦемент Рус" , БГТУ им. В.Г. Шухова, АО “Концерн Росэнергоатом”, ФГУП «ВНИИА», СарФТИ НИЯУ МИФИ и др.

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Спецпредложения
1.0202 Прецизионная форма для 3-х балочек 1.0202 Прецизионная форма для 3-х балочек
Прецизионная форма для 3-х балочек
Чисто отшлифованная поверхность


В наличии
2.0332 Поромер TESTING на 5л Поромер 5 л
Номер артикула : 2.0332
Ручной насос


В наличии
Поромер TESTING на 8л Поромер 8 л
Номер артикула : 2.0334
Ручной насос




В наличии
2.0433 Принудительный смеситель LZ 35
Вместимость около 35 литров
Размер частиц до 16 мм
215 000 руб.
В наличии
Прецизионные тиски Olimpia 120*120
Корпус изготовлен полностью из нержавеющей стали. Подвижные части и
шарнирные соединения изготовлены из чугуна G. 250.
50 000 руб.
В наличии
Прецизионные тиски Graziella 100 100*105
Тиски Graziella особенно хорошо подходят для высокоточных работ на шлифовальных станках.
50 000 руб.
В наличии
Прецизионные тиски Modulare SP 150*300
Высокоточные прецизионные быстрозажимные тиски фирмы Cutter.
70 000 руб.
В наличии
PRESIDON ML L1 и ML L2 PRESIDON-MV
пресс-формы от 25 мм до 50 мм О

540 000 руб.
В наличии
Вибрационная мельница GT300 Мельницы и измельчение
Начальная крупность < 10 мм
Конечная тонкость < 5 мкм 
Скорость:180~1800 об/мин
5 670 $
В наличии
Профильный измерительный проектор ORION 400-H Профильный измерительный проектор ORION 400-H
Горизонтальная версия ORION 400H в особенности подходит для проверки цилиндрических компонентов, закрепляемых между центрами станка
450 000 руб.
В наличии
ALTOCUT CK200В ALTOCUT CK200В
Автоматический абразивный отрезной станок
ALTOCUT CK200В
скорость вращ диска
2500 об/мин
480 000 руб.
В наличии

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